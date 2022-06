Eine Zeugin meldete der Polizeihundeführerstaffel Karlsruhe am Montag, dass sie gegen 18.30 Uhr in der Hauptstraße in Stutensee-Blankenloch einen Mann gesehen hätte, der seinen Hund quälte. Nach den Angaben der Zeugin wurde der Mann mehrfach handgreiflich gegen das Tier bis dieses aufheulte und winselte. Der Mann war circa 180 cm groß, zwischen 30 und 40 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur, trug eine Glatze und Tattoos auf beiden Armen. Sein Hund schien noch jung zu sein, hatte schwarzes Fell und sah gemäß der Zeugin einer deutschen Dogge ähnlich. Personen, die Hinweise zur Tat oder zum mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0721 6633980 zu melden.