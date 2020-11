Eine 47-jährige Frau, die am Samstag gegen 18 Uhr mit ihrem 12-jährigen Sohn und ihrem Hund spazieren ging, wurde plötzlich von einem Unbekannten auf dem Albwanderweg in Karlsruhe-Rüppurr energisch aufgefordert, ihren Hund anzuleinen. Der laut Polizei fast panisch wirkende Mann zeigte dabei kurz ein Messer, offenbar um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Stadtzentrum. Die Hundehalterin sagte, dass sie direkt auf die erste Aufforderung des Unbekannten, den Hund anzuleinen, ihren Hund zu sich gerufen habe. Das Tier habe sofort reagiert und sei zu ihr gelaufen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, lockige schulterlange Haare, dunkel gekleidet und trug einen Anorak. Er sprach Hochdeutsch.

In Karlsruhe besteht abgesehen von Grünanlagen keine generelle Leinenpflicht. Der Albtal-Wanderweg ist in dem fraglichen Bereich ein Feldweg mit angrenzendem Acker.

