Ein 69-jähriger Halter führte am Samstagnachmittag seinen Hund an der Leine entlang der Straße Am alten Schießplatz, als ihm zwei Radfahrer entgegenkamen. Die beiden, bei denen es sich um Vater und Sohn handelte, fuhren hintereinander, als kurz vor dem Passieren des Hundehalters dessen Hund in Richtung Fahrbahnmitte sprang. Beim darauffolgenden Brems- beziehungsweise Ausweichmanöver gelang es den Radfahrern zwar, an dem Hund vorbeizukommen, eine Kollision untereinander konnten sie aber nicht verhindern. Beim darauffolgenden Sturz blieb der 57-jährige Vater unverletzt, während sich der 24-jährige Sohn offene Wunden an Knien und Handballen sowie diverse Abschürfungen zuzog. Aufgrund von Schmerzen im Unterarm begab er sich im Anschluss selbstständig in ein Krankenhaus. Die beiden Rennräder, deren Zubehör sowie die getragene Kleidung nahmen teils erheblichen Schaden, sodass derzeit von einer Gesamtschadenshöhe von circa 3000 Euro ausgegangen wird.