Eines natürlichen Todes ist am Donnerstagmorgen ein Mann gestorben, der mit seinem Hund in der Glacisstraße nahe des Jugendzentrums und des Kindergartens unterwegs war. Der Hund bellte nach Polizeiangaben so laut, dass kurz vor acht Uhr ein Anrufer die Dienststelle informierte. Kurz danach gab es einen weiteren Anruf, dass ein Mann am Boden liege. Rettungskräfte konnten nur den Tod feststellen.