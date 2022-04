Ein Lkw, der am Montag bei der Frühschicht im Mercedes-Benz Global Logistic Center (GLC) in Germersheim ankam, hatte einen blinden Passagier an Bord: Das Huhn hatte sich ein gefährliches Versteck für seine lange Reise aus Hannover ausgesucht. Ein GLC-Mitarbeiter vermittelte „Mercedes“ in ein neues Zuhause.

