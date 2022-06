Beziehungsprobleme waren die Ursache für den Einsatz eines Hubschraubers. In der Nacht von Pfingstmontag auf Dienstag war im Gebiet rund um Freisbach ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Gesucht wurde ein 31-Jähriger. Aufgrund von Äußerungen gegenüber seiner Lebensgefährtin machte sich diese sorgen, dass der Gesuchte in Gefahr sein könnte, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Nach umfangreicher Suche und Ermittlungen wurde der Vermisste wohlbehalten in Mannheim aufgefunden.