Mehrere Tage in Folge wird ein Hubschrauber über Germersheim kreisen – genauer: Über dem Hafengebiet. Hintergrund sind Trainingsflüge der Hubschrauberbesatzungen des Christoph 66, die diese im Zuge ihrer Ausbildung zwischen Montagmittag und Freitagmittag im Hafengebiet absolvieren. Dabei gehe es vor allem um Übungen zur Wasserrettung, informierte Wehrleiter Andreas Magin, Freiwillige Feuerwehr Germersheim. Die Feuerwehr stellt während des Zeitraums ein Boot mit drei Einsatzkräften zur Absicherung zur Verfügung.

In Rheinland-Pfalz sind fünf Rettungshubschrauber im Einsatz, zwei davon in der Pfalz. Die Besatzung des in Imsweiler im Donnersbergkreis stationierten Christoph 66 flog 2025 insgesamt 1532 Einsätze. Im Frühjahr 2026 soll auf der Gemarkung des Rockenhauser Stadtteils Dörnbach die neue Luftrettungsstation des ADAC eingeweiht werden.

Der Hubschrauber des Typs Airbus H145 zählt zu den modernsten Luftrettungshubschraubern und kann uneingeschränkt medizinisches Spezialequipment transportieren. Außerdem verfügt Christoph 66 über eine Rettungswinde, deren Einsatz das Team immer wieder an verschiedenen Orten übt.