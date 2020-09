Im Alter von 82 Jahren verstarb Hubert Weis, ein im kirchlichen Raum und Vereinswesen äußerst engagierter Mitbürger. Weis war Mitbegründer des Musikvereins St. Michael und 16 Jahre dessen Vorsitzender, danach Ehrenpräsident. Fast 70 Jahre lang war er mit seiner kräftigen, sicheren Tenorstimme eine tragende Säule im Kirchenchor St. Cäcilia und auch hier 12 Jahre Vorsitzender.

Über lange Zeit war er Pfarrgemeinderat, Mitglied des Verwaltungsrats und Mesner. Seine Kraft und sein handwerkliches Geschick brachte er auch in Bautätigkeiten ein. So errichtete er zusammen mit einem Freund alleine große Teile des Pfarrheims und war in gleicher Art federführend bei der Renovierung der Kirche und des Jugendheims. Letzter großer Einsatz war der Bau des Musikerheims im oberen Stock des ehemaligen Schwesternhauses.

Die wirkungsvolle und stets verlässliche Tätigkeit von Hubert Weis wurde mit der Verleihung der Landesehrennadel gewürdigt. Er wird am Samstag um 10.30 Uhr auf dem Friedhof in Weingarten beerdigt und hinterlässt seine Frau Helga, vier Kinder und sechs Enkel.