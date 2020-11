Hubert Gamber ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 67 Jahren nach schwerer Krankheit.

Mehr als ein Vierteljahrhundert hatte sich Gamber leidenschaftlich der Kommunalpolitik gewidmet: Er war 26 Jahre Mitglied im Ortsgemeinderat, saß 16 Jahre im Verbandsgemeinderat und gehörte von 1996 bis 2019 als zweiter Ortsbeigeordneter der Lustadter Gemeindeführung an. Weiter war er viele Jahre aktives Mitglied der Feuerwehr und Vorsitzender der Jagdgenossenschaft. Zudem hatte er lange Zeit den Vorsitz im Prüfungsausschuss der Landwirtschaftskammer (Fachrichtung Gemüsebau) und den Vorsitz bei zwei Flurbereinigungsverfahren inne.

Und: Er war langjähriges Mitglied im Aufsichtsrat des Pfalzmarktes sowie Vorsitzender der Wählervereinigung Lustadt (WVL), die vor wenigen Tagen mit der Freien Wählergruppe (FWG) verschmolz.

Wie berichtet, hatte Gamber vor Kurzem seine beiden Ratsmandate aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Bei der Ratssitzung am 29. Oktober hatte ihm Ortsbürgermeister Volker Hardardt (FWG) in Abwesenheit für dessen Engagement gedankt – und dabei die unkomplizierte Art, wie Gamber Dinge angegangen sei und dadurch der Kommune auch Geld erspart habe, gelobt: „Er hat mit Herzblut für die Ortsgemeinde gearbeitet, sich um diese verdient gemacht“, würdigte Hardardt. Bürgermeister Frank Leibeck (SPD) wollte Gamber eigentlich bei der nächsten Sitzung des Verbandsgemeinderates am 16. Dezember verabschieden. Hubert Gamber wird am Samstag, 14 Uhr, auf dem Friedhof im Unterdorf beerdigt.