Westheim. Nachdem es in den letzten Wochen viel Aufsehen um Hortschließungen im Kreis Germersheim gegeben hat, freut sich der Kreiselternausschuss (KEA) über die familienfreundliche Planung in Westheim.

Vor wenigen Tagen war in der RHEINPFALZ zu lesen, dass der Ortsgemeinderat Westheim einstimmig die Möglichkeit beschlossen habe, zusätzlich zu dem gemeinsamen Anbau der Mensa für die Grundschule und Kita einen Hortraum mit Nebenräumen bei der Planung zu berücksichtigen. „Wir bedanken uns bei allen Unterstützern und vor allem der Ortsgemeinde, dass sie die Familien mit ihren Bedürfnissen weiterhin im Blick behalten“, lobt Julia Stock, Vorsitzendes des KEA, das Engagement und die Hartnäckigkeit der Fürsprecher für den Horterhalt. Vor wenigen Wochen drohte die Schließung des Horts, was zu erheblichen Widerständen bei den Eltern führte.

Aufgrund unvorhergesehener Zuzüge von jungen Familien werden dringend mehr Kita-Plätze benötigt, um den Rechtsanspruch der Kinder auf Bildung, Erziehung und Betreuung in einer Tageseinrichtung erfüllen zu können, betonen die Elternvertreter.

Attraktiver Wohnort für junge Familien

Leider würden wegen mangelnder Räumlichkeiten dafür die Hortplätze im kommenden Schuljahr 2022/2023 gestrichen und die Nachmittagsbetreuung der Schulkinder in die betreuende Grundschule umgelegt. „Der plötzlich gestiegene Bedarf an Kita-Plätzen zeigt, dass die Gemeinde Westheim insbesondere für junge Familien ein attraktiver Wohnort ist. Deswegen ist es die richtige Entscheidung des Ortsgemeinderats, in die Zukunft der Kinder zu investieren“, findet Miriam Bösherz, stellvertretende Vorsitzende des KEA Germersheim.

Der Kreiselternausschusses Germersheim hofft, dass die Anbaupläne der Gemeinde inklusive Horträume umgesetzt werden können, um so den Platzmangel in Grundschule und Kindergarten zukünftig zu entschärfen.

Der KEA Germersheim ist die gewählte, örtliche Vertretung der Eltern der über 6000 Kita-Kinder in den rund 90 Kindertagesstätten im Landkreis Germersheim gemäß Kindertagesstättengesetz. Der KEA ist Ansprechpartner für Eltern, Sorgeberechtigte, Elternvertreter und Elternvertreterinnen, Fachkräfte, Kita-Leitungskräfte, Trägervertreter, das Kreisjugendamt und interessierte Personen im Kita-Umfeld.