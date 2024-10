Sieben furchterregende kleine Räume sorgen in Schaidt wieder für einen Nervenkitzel.

Denn in dem Dorf öffnet schon am Freitag, 4. Oktober, das „7Rooms Horror Haus“ in der Hauptstraße 80 seine Pforten und lädt kleine und große Interessenten ein.

Das Horror-Haus wurde als Familienobjekt liebevoll gestaltet. Gemeinsam mit seinem Vater hat der 15-jährige Julian Hoffmann sämtliche Effekte und Räume gekonnt und mit viel Liebe zum Detail selbst entwickelt. Es wird nun schon zum vierten Male gezeigt. Der Rundgang durch die Räume dauert zwar nur zehn Minuten, aber die haben es in sich. Jeweils zwei Personen können gemeinsam durch das Horror-Haus gehen. Um auch den jüngeren Besuchern eine Teilnahme zu ermöglichen, ist jeweils von 18 bis 19 Uhr eine etwas kinderfreundliche Version zu sehen. Geöffnet ist das „7Rooms Horror Haus“ zwischen dem 4. und 26. Oktober, sowie am 30. und 31. Oktober (Halloween), jeweils freitags und samstags, für junge Gäste von 18 bis 19 Uhr („Kids Pass“). Für die älteren Besucher gibt es in der Zeit von 19 bis 22 Uhr den „Fright Pass“.

Um nach den Erfahrungen in den letzten Jahren die Wartezeiten der Besucher so kurz wie möglich zu halten, wird unter der Internetadresse https://7roomshorrorhaus.de um eine Reservierung gebeten. Sollten Besucher keine Reservierungskarte mitbringen, so kann es zu Wartezeiten beim Einlass kommen. Da das Horror-Haus privat als Hobby betrieben wird, erfolgt der Besuch auf eigene Gefahr und unter Ausschluss jeglicher Haftung.