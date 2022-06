Zwei brüchige Brücken, die im Westheimer Wald über die Druslach führen, können nicht repariert werden. Wie geht es nach dem Abriss weiter?

Brückenprüfungen sind gesetzlich vorgeschrieben, um die Sicherheit von Brücken zu gewährleisten. Ein Ingenieurbüro hat alle Westheimer Brücken begutachtet und bewertet – mit ernüchterndem Ergebnis: Zwei Brücken sind krachend durchgefallen. Die Druslach-Brücke am Unterstand des Angelsportvereins und die an der Walking-Strecke hatten „wegen extremer Holzschädigungen“ und „extremer Beschädigungen“ die schlechteste Note „ungenügend“ erhalten. Das bedeutet: Deren Stand- oder Verkehrssicherheit ist zumindest erheblich beeinträchtigt oder sogar gar nicht mehr gegeben. Die Folge: Die Brücken sind seit Monaten gesperrt – und sollen demnächst abgerissen werden. Die Verwaltung holt nun Angebote ein. Laut einstimmigem Ratsvotum darf Ortsbürgermeisterin Susanne Grabau (FWG) den Auftrag an den günstigsten Bieter vergeben.

Hofgraben-Brücken bekommen neues Geländer

Werden beide Brücken ersetzt? „Wir schauen, was möglich ist“, sagt Grabau auf Anfrage. Aber: Angesichts überraschend hoher Kosten von voraussichtlich 100.000 Euro je Bauwerk geht sie „mit großer Wahrscheinlichkeit“ nicht davon aus, dass beide Brücken erneuert werden können: „Weil wir uns das als Gemeinde finanziell nicht leisten können.“

Die wahrscheinlichste Option: nur eine Brücke – und zwar die am Unterstand – erneuern zu lassen. „Weil die mehr frequentiert ist“, begründet Grabau. Ein Beleg dafür: „Täglich wird dort die Absperrung beiseitegeschoben.“ Klar ist dagegen: Dass bei einem Vor-Ort-Termin mit einem Planer die Neubau-Möglichkeiten erörtert – und die vom Ingenieurbüro ebenfalls beanstandeten drei Geländer an den Hofgraben-Brücken zwischen Schlossgasse und Raiffeisenstraße, in der Raiffeisenstraße und in der Schlossgasse instandgesetzt werden sollen.