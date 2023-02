Das Thema Honorare der Musikschullehrer in Germersheim beschäftigt den Stadtrat schon länger. Es gipfelte darin, dass Micha Mohr von der SPD, der ehemalige Leiter der Musikschule, seine von der Stadt erhaltene Ehrung zurückgegeben hatte, weil seiner Meinung nach die Stadt zu wenig Honorar an die Lehrer an die Musikschule bezahlt. Vor kurzem hat es einen Brandbrief der Musikschullehrer an die Stadtspitze und Mitglieder des Stadtrates gegeben. Daraufhin hatte sich Bürgermeister Marcus Schaile und die Verwaltungsspitze mit Lehrkräften getroffen, um das Thema zu diskutieren. „Wenn der Haushalt von der Kommunalaufsicht (Kreisverwaltung Germersheim, Anmerk. der Redaktion) genehmigt ist, dann haben wir schon mehr Geld für die Musikschule“, sagte Schaile bei der Sitzung des Stadtrates. Peter Meyer (FWG) ergänzte, dass der Etat bereits um über sieben Prozent gegenüber dem vergangenen Etat für die Musikschule erhöht worden ist. Schaile sagte, dass er sich in Kürze mit einem kleineren Kreis der Musikschullehrer treffen werde, um das Thema weiter zu besprechen. Es gehe auch darum, nachdem kürzlich ein entsprechendes Urteil gefallen sei, dass Honorarkräfte von Musikschulen ein Recht auf Festanstellung hätten. Das Urteil werde derzeit geprüft. Letztlich könne es dazu führen, dass es dann ein kleineres Angebot an der Musikschule gebe. Grund sei, wenn die Stadt Lehrer fest anstellen müsse, dies zu höheren Kosten führe. Gleichzeitig müssten die Lehrer zu bestimmten Zeiten vor Ort sein und Konzertreisen würden schwieriger, wenn man nur eine begrenzte Anzahl von Urlaubstagen habe. Aus Schailes Sicht gibt es derzeit „viel zu besprechen“.