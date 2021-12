Die steigenden Preise am Holzmarkt werden auch Privatleute weiterhin spüren. Denn die Nachfrage wächst weiter, man muss auch in Leimersheim künftig tiefer in die Tasche greifen. So werden die Holzpreise für Selbstwerber steigen. Das hat der Gemeinderat auf Empfehlung des Försters Tobias Ermer beschlossen. Die Gründe liegen an der ungebrochen hohen Nachfrage an Brennholz und den gleichzeitig steigenden Energiepreisen sowie erhöhten Holzerntekosten. Darum steigt der Preis für Schlagabraum von 26 Euro pro Ster auf 30 Euro und für Polterholz von 36 auf 40 Euro pro Ster. Und auch, wer ein Grab auf dem Friedhof länger nutzen möchte, muss künftig mehr zahlen. Der Rat hat eine Gebühr beschlossen, wenn man das Grab länger als 20 Jahre nutzen möchte.