Der erste entscheidende Schritt ist getan. Die Gründung des Pavillons für das Germersheimer Rheinvorland ist erfolgt. Dem weiteren Baufortschritt sollte laut Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) nichts mehr im Weg stehen. Sofern das Baumaterial rechtzeitig herankommt.

„Eine der ersten großen Herausforderungen bestand darin, eine geeignete Gründung für den Gebäudebau in einem Überschwemmungsgebiet zu finden“, so Schaile. Die Lösung sei mit den Stahlrohren gefunden worden. Bis 9 Meter mussten die Rohre durch Rütteln, auf den letzten Metern dann durch Rammen, und immer mit schwerem Spezialgerät, eingebracht werden.

Die Stahlbauarbeiten für die eigentliche Plattform, auf der der Pavillon errichtet wird, seien bereits ausgeschrieben und beauftragt. Das Gebäude selbst werde in Holzbauweise vorgefertigt und erstellt. Damit beginnt das eigentliche Problem: Die Planer können nicht einschätzen, wie lange das dauern wird. Knappheit auf dem weltweiten Holzmarkt und durch die Pandemie ausgelöste Produktionsverringerungen, erschwerte Lieferbedingungen sowie von den USA und China getätigte großangelegte Einkäufe haben einen Holz-Engpass erzeugt. „Teilweise ändern sich die Preise täglich, so dass momentan nur eine erschwerte Kalkulation möglich ist“, so Schaile.

Das erschwere auch die Ausschreibung zur Pachtvergabe. Das könne natürlich erst geschehen, wenn der Pavillon fertig ist, beziehungsweise mindestens feste Nutzungstermine genannt werden können.