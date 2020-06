Der Holzäckerweg, der seit seiner Sanierung über eine Teilstrecke als Einbahnstraße von der Buchstraße nach Norden verläuft, wird für Fahrradfahrer in beiden Richtungen geöffnet. Dies entschied der Gemeinderat einstimmig in seiner Sitzung am Donnerstag. Vor fünf Jahren stimmte das damalige Ratsgremium mit nur einer Mehrstimme gegen den Vorschlag. Trotzdem wird der Holzäckerweg seit dieser Zeit von Radfahrern regelmäßig entgegen der Einbahnrichtung benutzt, weil damit eine deutliche Abkürzung verbunden ist. Da es durch die nicht erlaubte Durchfahrt keine Verkehrsprobleme gab, soll dieser Gebrauch legalisiert werden. An der Einfahrt in den Holzäckerweg, am Knotenpunkt Hatzenbühler Straße/Bahnhofstraße/Buchstraße/Untere Buchstraße werden entsprechende Schilder aufgestellt.