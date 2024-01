Erst ein Rundgang zu den in der Stadt Germersheim verlegten Stolpersteinen, organisiert vom Aktionsbündnis Germersheimer Stadträte, und dann eine Mahnwache unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt! – Mahnwache für die Demokratie“. Gefolgt waren dem Aufruf der demokratischen Parteien des Kreistages und des Stadtrates am Samstagnachmittag, 27. Januar, mehrere Hundert Menschen aus dem ganzen Landkreis. Sämtliche Sprecher von CDU, SPD, Grünen, FWG und FDP – so unterschiedlich sie teilweise in ihrer Meinungen zu politischen Themen sind – waren sich in einem jedoch einig – „Nie wieder ist jetzt!“.