Am Samstag musste ein BMW-Fahrer nach einer Verkehrskontrolle seinen Wagen stehen lassen. Außerdem drohen ihm nun ein höheres Bußgeld sowie ein Fahrverbot. Gegen 15.45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim den 29-jährigen Autofahrer. Dabei wurden Hinweise auf die Einnahme von Betäubungsmitteln festgestellt. Ein Drogenschnelltest schlug in der Folge auf Kokain, Amphetamin und Cannabis an, sodass dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.