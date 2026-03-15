Die derzeitigen Gebühren für den Leimersheimer Friedhof decken die Kosten lediglich zu 50 Prozent, für Urnengemeinschaftsgräber zu 82 Prozent. Die Preissteigerungen für Personal- und Sachkosten führten dazu, dass der Zuschussbedarf kontinuierlich gewachsen ist. Deshalb sollen die Friedhofsgebühren nun erhöht werden. Eine Anpassung hat es zuletzt im Jahr 2021 gegeben. Ortsbürgermeister Matthias Schardt (CDU) erklärte in der jüngsten Ratssitzung, er halte es für vermittelbar, dass nicht jedes Grab zur Hälfte auf Kosten der Allgemeinheit subventioniert werden könne. Man wolle die Gebühren in Schritten erhöhen, die den sozialen Frieden erhalten. Der Rat sprach sich dafür aus, die Gebühren basierend auf der Kalkulation aus 2021 zu erhöhen. Die künftigen Gebühren betragen demnach 406 Euro für ein Kindergrab, 753 Euro für ein Einzelwahlgrab, 470 Euro für ein Urnenwahlgrab und 386 Euro für die Nutzung der Trauerhalle. Urnengemeinschaftsgräber werden 880 Euro kosten, was eine Kostendeckung von 90 Prozent bedeutet. Auf Frage von Tim Fischer (SPD) hieß es, dass das Defizit im Friedhofsbereich bei 20.000 Euro liege und die Erhöhung einen Unterschied von 2500 bis 3000 Euro ausmachen würde.