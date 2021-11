Eine Kommune muss auch gestalten und darf nicht nur verwalten.

Die in Zeiskam angestrebte Dorfbegrünung wird ein Gewinn für die Gemeinde sein. Bürger und Tiere profitieren davon. Dass es sich um ein tolles Projekt handelt, bestreitet richtigerweise keine der drei im Rat vertretenen Fraktionen. Diskussionen gab es aber wieder einmal ums liebe Geld. Ja, auch in Zeiskam war es darum schon besser bestellt. Mit dem 80-Prozent-Zuschuss hat sich das Land aber äußerst großzügig gezeigt. Dass der Zuschussgeber mit dem Programm „Mehr Grün im Dorf“ Schilder, Schautafeln und Bänke nicht subventioniert, ist richtig und lag auf der Hand. 54.600 Euro Zuschuss bei 78.300 Euro Kosten sind dennoch ein Wort. Und 7700 Euro mehr aufzubringen als geplant, muss auch in Zeiten knapper Kassen möglich sein. Eine Kommune muss auch gestalten und darf nicht nur verwalten!