In der Nacht zum Dienstag sind zwei auf dem Waldparkplatz in der Durlacher Rittnertstraße abgestellte Spezialfahrzeuge eines Forstbetriebes vorsätzlich beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Arbeitsgeräte nach Baumfällarbeiten gegen 16.00 Uhr auf dem Waldparkplatz abgestellt. Die Schäden seien am nächsten Morgen gegen 8 Uhr aufgefallen. Laut der Beamten wurden an einem grünen Forst-Spezialschlepper der Marke „John Deere“ alle vier Reifen mit einem Stichwerkzeug zerstochen. Darüber hinaus wurden an der Fahrerkabine eines für die Forstwirtschaft speziell umgebauten Abbruchbaggers vier Scheiben zerstört.

Der Gesamtschaden werde mit etwa 15.000 Euro beziffert. Konkrete Täterhinweise gebe es bislang nicht. Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0721 49070 zu melden.