Ein 73 Jahre alter Mann hat am Freitag gegen 18 Uhr nach Angaben der Polizei einen Verkehrsunfall auf der B9 bei Schwegenheim verursacht, in den mehrere Fahrzeuge verwickelt waren. Wie die Beamten mitteilen, wechselte der Mann, der in Fahrtrichtung Norden unterwegs war, auf die linke Spur und übersah dabei ein dort nachfolgendes Auto. Dessen Fahrer konnte trotz umgehender Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Beide Autos kamen nach rechts von der Fahrbahn ab. Die beiden Fahrer verletzten sich leicht. Infolge des Zusammenstoßes kollidierte der 73-Jährige mit einem weiteren Auto. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 60.000 Euro. Die rechte Fahrspur musste für die Dauer der Bergungsarbeiten für etwa 1,5 Stunden gesperrt werden.