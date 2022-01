Wirtschaftlicher Totalschaden an zwei Autos und zwei leicht verletzte Autofahrer sind die Bilanz eines Unfalls am Samstagmittag in Ubstadt-Weiher. Ein 20-jähriger Autofahrer übersah beim Linksabbiegen an einer Kreuzung wohl ein entgegenkommendes Fahrzeug. Beide Autos kollidierten miteinander. Sowohl der 20-Jährige als auch die Fahrerin (32 Jahre) des anderen Autos erlitten leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeuge entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 35000 Euro.