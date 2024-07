In der Nacht vom Samstag auf Sonntag versuchten sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Lotto-Geschäft in Lustadt zu verschaffen. Die Täter mussten ihr Vorhaben aus unbekannten Gründen abbrechen, so die Polizei. Gleichwohl entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Hinweise an die Polizei Germersheim unter Telefon 07274-9580 oder über pigermersheim@polizei.rlp.de.