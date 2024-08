Türen sind verschlossen, keiner geht ans Telefon, ein zellenartiger Vorraum: Ein Germersheimer kritisiert die Zustände bei der Ausländerbehörde. Er ist kein Einzelfall.

Alles fing im Urlaub in Fernost an: Die Lebensgefährtin von Marcus Lohmann hat dort die Karte mit ihrem unbefristeten Aufenthaltstitel verloren. Zurück in Deutschland wollte sie diese bei