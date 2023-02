Seit mehr als 16 Jahren ist die Gruppe „Wir für Westheim“ ehrenamtlich für die Gemeinde tätig. Jetzt gibt es aber ein Problem. Die Gruppe, der vorrangig Rentner angehören, ist ebenfalls in die Jahre gekommen: „Aufgrund des Altersdurchschnitts können manche Arbeiten nur bedingt durchgeführt werden“, sagt Initiator Paul Meyer.

Konkret: Der Altersdurchschnitt der 17 aktiven und sechs passiven Mitglieder liegt bei 78 Jahren. Mit 89 Jahren ist Ex-Ortsbürgermeister Dieter Mappes der älteste Helfer. Meyer ruft daher vor allem „jüngere Rentner“ dazu auf, sich der Gruppe anzuschließen: „Jeder ist herzlich willkommen, bei den Arbeiten zur Verschönerung Westheims mitzuwirken.“

Trotz des hohen Alters: Auch 2022 waren die Freiwilligen wieder fleißig, haben laut Meyer bei zirka 15 Einsätzen rund 150 Arbeitsstunden geleistet, vor allem Bäume und Hecken am Hofgraben, Mühlweg, Gartenweg, Hirschgraben, Radweg Richtung Lingenfeld, Friedhof, in der Georg-Heeger-Allee, an der Grillhütte und am Druslach-Bacherlebnisweg geschnitten. Zudem waren einige Helfer bei der Pflanzaktion auf dem Bürgerhaus-Vorplatz anwesend. Und: Die Gruppe hat der Gemeinde einen Baum gespendet. „Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten aber weniger Arbeiten durchgeführt werden“, zieht Meyer zu den Vorjahren einen Vergleich. Und dankt allen Unterstützern und Sponsoren. Auch 2023 hat sich „Wir für Westheim“ wieder einiges vorgenommen: Neben den im Ort anfallenden Pflegearbeiten sollen unter anderem wieder Obstbäume geschnitten und die Schilder, die im Wald auf Gemarkungen hinweisen, gereinigt werden.

Kontakt

Wer sich der Gruppe „Wir für Westheim“ anschließen möchte, kann sich bei Paul Meyer (Telefon 06344 8761) oder Franz Stuber (06344 3873) melden.