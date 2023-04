Wenige Tage nach dem royalen Staatsbesuch von Charles III. sind die südpfälzische Hoheiten auf Einladung von Thomas Gebhart, MdB, in Berlin eingetroffen. Darunter sieben Weinprinzessinnen aus der Südlichen Weinstraße, eine Tabakkönigin, Kastanienprinzessin, Zwiebelkönigin, Lindenprinzessin, Rosenprinzessin, die Purzelmarktkönigin, Dornröschen, eine Elfe und das Bärenkönigspaar. Für Gebhart sind die Hoheiten „Botschafter der Südpfalz“. Die Hoheiten „bringen den südpfälzischen Lebensstil mit in die Hauptstadt und zeigen, wie wir Offenheit, Freude und Heimatverbundenheit verstehen“, so Gebhart.