Mit der Hilfe zahlreicher Sponsoren schaffte die Kreisvereinigung Germersheim der Lebenshilfe für ihr Wohnheim am Heilbach in Wörth eine „Tovertafel“ – ein spielerisches Freizeitangebot für Menschen mit Beeinträchtigungen – an. Seit fast zwei Jahren ist in der Lebenshilfe-Einrichtung in Kandel-Minderslachen das Spielen mit der „Tovertafel“ ein fester Bestandteil der Betreuung. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen entstand auch der Wunsch der Bewohner und Betreuer im Wohnheim am Heilbach das Spielen mit einer solchen Tovertafel zu ermöglichen. „Das war für mich der Anlass unseren „Spenderstamm“ wieder zu beleben“, erzählt Jochen Sadowski im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Er hat jahrelang die Radtouren mit den von der Lebenshilfe Betreuten durchgeführt, die zuletzt coronabedingt ausfallen mussten. Dafür hatte er stets mehrere feste Sponsoren engagiert. Mit deren und weiteren Spenden in Höhe von über 9000 Euro wurden die finanzielle Voraussetzung zum Kauf geschaffen.