Der Kiosk am Rhein bei Germersheim nahe der Schiffsanlegestelle lässt weiter auf sich warten. Gründe sind nach wie vor die hohen Preise für Baustoffe und „der Engpass bei Holz“, sagt Bürgermeister Marcus Schaile. Geplant hat die Stadt einen Kiosk mit etwa 40 Sitzplätzen im Innenraum und weiteren im Außenbereich sowie barrierefreie Toiletten. Und für die gibt es einen Landeszuschuss. Der Haken dabei ist, dass die Toiletten bis 15. September fertig sein müssen. Wird der Termin nicht gehalten, müsste ein erneuter Zuschussantrag gestellt werden. Die Stadtverwaltung hat nun das geplante Projekt in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Im ersten Abschnitt wird eine barrierefreie Toilettenanlage „in Containerbauweise“ errichtet, sagt Schaile. Die Submission der Ausschreibung ist für 25. März geplant. Die Toiletten müssen bis 15. September geliefert sein. Zu den üblichen Zeiten sollen sie geöffnet und von einer Reinigungsfirma morgens und abends gereinigt werden. Am späteren Abend werden sie verschlossen sein.

Erst nach dem Bau der Toiletten wird Schaile zufolge der zweite Bauabschnitt mit dem Pavillon/Gastronomiebereich umgesetzt.