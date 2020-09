Die Braun’sche Stiftung hat das Jahr 2019 mit einem Überschuss in Höhe von 212.000 Euro abgeschlossen. Im Vorjahr waren es 232.000 Euro gewesen. Dies gab der Geschäftsführer der Stiftung, Wolfgang Kuhn, bei der Gemeinderatsitzung bekannt.

2019 sei „wirtschaftlich gesehen ein gutes Jahr“ gewesen, so Kuhn. Man habe „das originäre Geschäft“ betrieben, ohne Sonderfaktoren wie Spenden, Grundstückserlöse oder die Auflösung von Rückstellungen. Die Belegung sei trotz der baulichen Einschränkungen durch die Neubau- und Sanierungsmaßnahmen sehr gut, es bestehe eine hohe Nachfrage. Insgesamt bietet das Rülzheimer Altenheim 140 Betten in 104 Einzel- und 18 Doppelzimmern. Die Sollbelegung für eine schwarze Null liege bei 134 belegten Betten, tatsächlich waren es in 2019 135,75 Betten. Die Auslastung lag bei 97 Prozent. Auf der Warteliste stehen 45 Personen mit unterschiedlicher Dringlichkeit. Das Durchschnittsalter beträgt derzeit 86 Jahre, die Verweildauer 35 Monate. Die Liquidität der Stiftung reiche für drei bis vier Monate. Zum Personalausgleich des notwendigen Personalschlüssels hat die Stiftung im zweiten Halbjahr 2019 auf den Einsatz von Leasingkräften zurückgegriffen.

Die Erträge aus der Pflege betrugen im vergangenen Jahr 5,7 Millionen Euro, 4,6 Millionen Euro davon für die vollständige Pflege und 387.000 Euro für die Kurzzeitpflege. Aus „Essen auf Rädern“ kamen 300.000 Euro. Die Personalkosten beliefen sich auf knapp 4,2 Millionen Euro. 121.000 Euro wurden für die Instandhaltung ausgegeben. Das Stiftungskapital beträgt 3,4 Millionen Euro, das Anlagevermögen beläuft sich auf 15,6 Millionen Euro. Für die Baumaßnahme wurden 12,9 Millionen Euro investiert, 12 Millionen Euro davon mussten über Darlehen finanziert werden, nur 900.000 Euro kamen aus Eigenmitteln. Der Schuldenstand betrug zum Jahresende etwa 12 Millionen Euro, davon sind 400.000 Euro Altverbindlichkeiten. Alle Kredite würden planmäßig, aber auch außerplanmäßig getilgt, so Kuhn.

Nacharbeiten in Sachen Brandschutz nötig

Die Abnahme der Baumaßnahme durch die Kreisverwaltung stehe coronabedingt noch aus; beim Brandschutz seien noch Nacharbeiten notwendig. Mit zwei Firmen gibt es eine anwaltliche Auseinandersetzung.

Für 2020 sieht der Wirtschaftsplan Erträge aus der Pflege in Höhe von 5,94 Millionen Euro vor. Der Essensverkauf ist mit 334.000 Euro eingeplant. Bei den Gehältern wird mit Ausgaben von 4,4 Millionen Euro gerechnet, für Energiekosten sind 230.000 Euro vorgesehen. Insgesamt soll der Aufwand inklusive Zinsen und Abschreibungen 6,34 Millionen Euro betragen. Für das laufende Jahr wird ein Überschuss in Höhe von 33.000 Euro erwartet. Der Personalstand soll auf 87,08 Beschäftigte steigen, zum 30. November 2019 waren es 86,41. Für Investitionen sind in diesem Jahr 185.000 Euro geplant, unter anderem für 23 neue Pflegebetten, die IT- und Software-Ausstattung sowie Zubehör für die Küche.

Ortsbürgermeister Reiner Hör und alle Fraktionen dankten dem Geschäftsführer und dem Heimpersonal für eine „hervorragende Arbeit“. Besonders in der angespannten Zeit seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sei „von einem großartigen Mitarbeiterteam und den Angehörigen der Heimbewohner“ Besonderes geleistet worden. Zu danken sei auch den Heimbewohnern selbst für deren Vertrauen und die Zusammenarbeit mit der Heimleitung.