Fast alle, die in Miete wohnen, haben Angst vor einer Kündigung. Die Politiker schweigen dazu. Obwohl es ein erprobtes Rezept gibt.

Die immer weiter steigenden Mieten wirken wie ein schleichendes Gift. Langsam, aber stetig treiben sie immer mehr Menschen an den Rand ihrer finanziellen Möglichkeiten – und oft auch darüber hinaus. Viele von ihnen müssen sich bei der Tafel melden, weil das Geld für Lebensmittel nicht mehr reicht. Dabei ist die Dunkelziffer sicher hoch. Fast alle, die zur Miete wohnen, haben mittlerweile Angst: Eine Kündigung bedeutet heute den Beginn eines Horrortrips.

Merkwürdig sprachlos zeigen sich bei diesem Thema viele Politiker – von den Kommunen bis nach Berlin. Die einzige Partei, die von dieser sozialen Not profitiert, ist die AfD. Man will deren hohen Umfragewerte ändern, scheint aber eine der zentralen Ursachen für ihren Aufstieg nicht beseitigen zu wollen. Dabei liegt die Lösung des Problems auf der Hand; sie ist bekannt und erprobt.

Die Fakten: Bei Wohnungsgenossenschaften liegen die Mieten im Bundesschnitt etwa ein Drittel unter denen des „freien“ Marktes. Auch bei Neuvermietungen zahlen Mitglieder oft 30 bis 50 Prozent weniger. Dabei sind Genossenschaften keine karitativen Einrichtungen: Sie beschäftigen ordentlich bezahltes Personal und müssen Rücklagen bilden. Was sie jedoch nicht haben, sind Aktionäre. Bei börsennotierten Wohnungsgesellschaften fließen teils 20 bis 25 Prozent der Mieteinnahmen direkt als Dividende an diese.

Zum Glück gibt es noch die „Kleinvermieter“. Sie besitzen oft nur ein Haus, kennen ihre Mieter persönlich und wollen diese nicht über Gebühr belasten. Doch wer zu sozial handelt, wird vom Finanzamt abgestraft. Sinkt die Miete unter 50 Prozent der örtlichen Vergleichsmiete, kürzt der Staat die steuerliche Absetzbarkeit von Reparaturen und Zinsen. So erzwingt der Staat indirekt ein gewisses Mietniveau – ganz im Sinne der Großaktionäre. Das macht auch sprachlos.

Immerhin: Die Menschen scheinen zusammenzurücken. Uschi Bisanz von der Wörther Tafel sagt, dass verstärkt zu merken sei, dass die Leute die Arbeit der Tafel schätzen.