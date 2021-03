Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt weiter weit über der Schwelle von 100. Eine neue Allgemeinverfügung des Kreises schreibt nun auch eine nächtliche Ausgangssperre vor. Außerdem gilt unter anderem weitere eine Maskenpflicht im Freien an ausgewiesenen öffentlichen Plätzen.

In der Woche nach Ostern ist für ältere Schüler noch Fernunterricht vorgeschrieben. Doch für die Schüler an den weiterführenden Schulen gibt es nach vier Monaten Fernunterricht auch die Hoffnung auf Rückkehr in den Klassensaal.

