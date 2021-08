Für den Landkreis Germersheim und für die Stadt Speyer ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern an mehr als fünf Werktagen überschritten worden. Deshalb müssen die Service-Center des Finanzamts Speyer-Germersheim sowohl in Speyer als auch in Germersheim ab sofort geschlossen bleiben. Das teilte das Finanzamt am Dienstag mit. Zur Reduzierung von Infektionsrisiken dürfen demnach die Service-Center des Finanzamts ab sofort nur noch nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung 06232 6017-33770 (Speyer) 06232 6017-33710 (Germersheim) aufgesucht werden. Steuererklärungen können in den Finanzamtsbriefkästen eingeworfen oder online über www.elster.de eingereicht werden. Vordrucke können weiterhin montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr in den Vorräumen an beiden Standorten des Finanzamts abgeholt werden. Für allgemeine steuerliche Fragen steht die Info-Hotline von Montag bis Donnerstag, 8 bis 17 Uhr, und am Freitag, 8 bis 13 Uhr, unter 0261 20179279 zur Verfügung. rhp