[Aktualisierung 17.36 Uhr] Mit Impfaktionen will der Landkreis Germersheim angesichts der immer höheren Infiziertenzahlen gegensteuern. Das sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU) am Dienstag nach einer Besprechung mit den hauptamtlichen Bürgermeistern. Dabei spielt auch das Impfzentrum Wörth eine wichtige Rolle. Dort wurden in den ersten fünf Tagen 3000 Personen geimpft, in der Spitze waren es 800 an einem Tag. In den nächsten Tagen soll das Personal weiter aufgestockt werden, das Impfzentrum dann fünf Impfstraßen bieten, kündigte der Landrat an. Dann könnten über 1000 Menschen am Tag geimpft werden.

An einem Sonntag vor Weihnachten soll es eine Sonderimpfaktion im Impfzentrum geben. Außerdem soll die Einrichtung zwischen Weihnachten und Silvester geöffnet bleiben.

Was die Bürgermeister noch mit dem Landrat besprochen haben, lesen Sie hier