Die Hecken entlang der L 509 zwischen Bellheim und Knittelsheim sind inzwischen so hoch, dass der parallel verlaufende Weg nicht einsehbar ist. Radfahrer – vor allem Frauen – wünschen einen Rückschnitt. Doch ist das nicht immer möglich.

Nutzer des Radweges zwischen Bellheim und Knittelsheim beklagten sich darüber, dass die Hecken, die entlang der L 509 gepflanzt wurden, zu hoch sind. Aufgrund des starken Wuchses sei es nicht mehr möglich, von der Straße her in den Radweg einzusehen beziehungsweise vom Fahrrad aus auf die Straße zu sehen. Insbesondere Frauen, fühlen sich deshalb auf diesem Streckenabschnitt sehr unsicher. Da der Radweg teilweise stark verschmutzt sei, soll dieser gereinigt werden.

Weg ist kein Radweg

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer, der für Landesstraßen in der Region zuständig ist, verweist bei der Reinigung des parallelen Weges auf die Zuständigkeit der Verbandsgemeinde Bellheim: Denn bei dem Weg entlang der L 509 zwischen den beiden Ortsgemeinden handelt es sich nicht um einen Radweg, „vielmehr ist dies ein Wirtschaftsweg mit Zusatz Radfahrer frei“, schreibt der stellvertretende Leiter der Behörde, Boris Egem, auf RHEINPFALZ-Anfrage. Gleichzeitig weist Egem darauf hin, dass es keine Höhenbegrenzung von Hecken oder Bäumen entlang einer Landesstraße gibt. Für die Behörde und die Verkehrsteilnehmer „ist das sogenannte Lichtraumprofil wichtig, welches wir freihalten müssen“. Vor allem seien die Sichtstrecken und –flächen wichtig, dass „Verkehrsteilnehmer nach vorne und zum Teil auch zur Seite im Verlauf der Strecke immer eine ausreichende Sicht haben“, um vorausschauend sicher fahren können. Allerdings gibt es unter anderem „an Straßenkreuzungen für die freizuhaltenden Sichtflächen eine Höhenbegrenzung von 0,8 Meter“.

Aus straßenverkehrlicher Sicht in Längsrichtung sind die Hecken entlang der L 509 nicht zu hoch, da diese Fläche Egem zufolge nicht als freizuhaltende Sichtfläche eingestuft ist: „Ob die Sicht an Wirtschaftswegeinmündungen ausreichend ist, liegt im Ermessen der Gemeinde.“ Während der Vegetations- und Brutzeit dürfen die Hecken nach Angaben des LBM nicht zurückgeschnitten werden, „außer es liegen Ausnahmetatbestände vor; zum Beispiel bei Gefahr in Verzug oder sofern ein Rückschnitt zum Erhalt der Hecke erforderlich ist“. Dies sei mit der unteren Naturschutzbehörde bei der Kreisverwaltung abzustimmen.

Unterschiede bei Reinigung

Prinzipiell ist der LBM für Radwege entlang von Landesstraßen zuständig, wenn diese durch ein entsprechendes blaues Schild als solche gekennzeichnet sind. Reine Radwege werden also „üblicherweise vom LBM gereinigt“, sagt Boris Egem. Wirtschaftswege (Radfahrer frei) liegen hingegen in Zuständigkeit der Gemeinde. Die Anforderungen für Sicherheit und Sauberkeit an Wirtschaftswege „sind am landwirtschaftlichen Verkehr ausgerichtet und daher niedriger als bei Radwegen. Eine Reinigung über die Bedürfnisse der Landwirtschaft hinaus ist eine freiwillige Leistung der Gemeinde“, sagt der stellvertretende Behördenleiter.