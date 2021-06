Der Rülzheimer Wald wird im laufenden Jahr einen Fehlbetrag von voraussichtlich 42.000 Euro erwirtschaften. Dies geht es aus dem Forstwirtschaftsplan hervor, dem der Gemeinderat Rülzheim einstimmig zustimmte. Der Zustand des Waldes soll untersucht werden.

In den geplanten Ausgaben enthalten sind 1500 Euro für eine Bodenanalyse im Wald, mit der Bodenmängel festgestellt werden sollen. Dies, so CDU-Ratsmitglied Hubert Dudenhöffer, habe seine Partei bereits im Jahr 2019 gefordert. Der Forderung hatte der Rat damals zugestimmt. Doch geschehen sei aber nichts. „Deshalb muss ich darüber meinen Unmut äußern“, sagte Dudenhöffer. Der Rülzheimer Wald sei vom Klimawandel „richtig gebeutelt“, daher sei es notwendig herauszufinden, was getan werden müsse, um dem entgegenzuwirken.

Insgesamt sollen dieses Jahr 1740 Festmeter (fm) Holz eingeschlagen und daraus 1492 fm verkauft werden. Obwohl die Lage des Holzmarktes immer noch katastrophale sei, rechnet der Forst damit, dass die Holzmenge verkauft werden kann, wenn auch zu stark reduzierten Preisen. Trotz der niedrigen Preise müsse Holz zur Verkehrssicherung entlang von Wegen, Straßen und Bahnlinie eingeschlagen werden. Brennholz, Naturverjüngung und „abgängige Kiefern“ seien weitere Gründe. Das Defizit resultiert aus den Fixkosten, die durch den Verkaufserlös nicht gedeckt werden können.