Wegen enorm steigender Fallzahlen ist es den Mitarbeitenden im Gesundheitsamt Germersheim meistens nicht mehr möglich, Personen, die positiv getestet sind, zeitnah persönlich telefonisch zu kontaktieren. Auch gibt es Verzögerungen beim Versand der Bescheinigung nach Ablauf der Absonderungszeit beziehungsweise nach Genesung. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Es wird um Verständnis dafür gebeten, dass positiv getestete Personen ohne Bezug zu Menschen oder Einrichtungen mit erhöhtem Risiko wie Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser sowie Behinderteneinrichtungen grundsätzlich nicht mehr telefonisch kontaktiert werden. Wer positiv getestet ist, wird gebeten, in Absonderung zu gehen und, wie bereits seit längerem üblich, alle seine Kontaktpersonen selbstständig zu informieren. Die genauen Verhaltensmaßnahmen und Formulare finden Sie unter www.kreis-germersheim.de/coronavirus in der Rubrik „Information zur Quarantäne/Kontaktpersonen/Positive Personen“. Über die bei der PCR-Testung angegebenen Kontaktdaten erhalten alle positiv Getesteten eine digitale Information des Gesundheitsamtes, in der Regel eine SMS an die angegebene Mobilfunknummer, mit Hinweisen über das weitere Vorgehen.

Zudem kommt es beim Versand der Genesenen- und Absonderungsbescheinigungen zu Verzögerungen. Die Kreisverwaltungen bitten alle Betroffenen um Verständnis sowie Geduld und bittet auch darum, davon abzusehen, beim Gesundheitsamt oder Bürgertelefonen anzurufen. Die Fälle werden abgearbeitet, durch einen Anruf wird dies nicht beschleunigt.