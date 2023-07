Bernd Dreyer, Helmut Metz und Wolfgang Braun wurden bei einer Feierstunde in Neustadt für ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

Dreyer erhielt das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Metz die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und Braun die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz. Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) überreichte die Auszeichnungen im Rahmen einer Feierstunde in Neustadt.

Bernd Dreyer erhielt das Bundesverdienstkreuz für sein Engagement für die Ausbildung von Jugendlichen in MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik)-Fächern, für die Unterstützung lernschwächerer Jugendlicher, die Mitgliedschaft in verschiedenen Prüfungsausschüssen der Industrie- und Handelskammer Pfalz und im Bildungsausschuss des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, die Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter am Landesarbeitsgericht Mainz und für die Ausbildungsleitung und Organisation für zivilberufliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Bundeswehrangehörige und -abgänger. Zudem ist er in zahlreichen Vereinen innerhalb der Verbandsgemeinde Rülzheim aktiv.

Große Verdienste um Turnsport

Metz wurde für seine großen Verdienste um den Turnsport auf allen Ebenen von der lokalen bis zur internationalen Ebene mit der Verdienstmedaille der Bundesrepublik geehrt. Seit seiner Kindheit aktiver Turner, war er in verschiedenen Funktionen für seinen Heimatverein TV Hatzenbühl tätig, fungierte dort über 40 Jahre als Ausbilder in der Kinder- und Jugendausbildung und ist zweiter Vorsitzender des Turngaus Speyer im Deutschen Turnerbund sowie Obmann der Kampfrichter im Pfälzer Turnerbund. Darüber hinaus ist er seit 1978 als Kampf- und seit 1989 als Wertungsrichter tätig. Zudem ist er Vorsitzender des Heimatvereins Hatzenbühl und ist Mitglied im Verwaltungsrat der Pfarrei Mariä Heimsuchung.

Förderer zahlreicher Jugendspieler

Braun wurde für sein außergewöhnliches Engagement für den Tischtennissport in Rülzheim mit der Verdienstmedaille des Landes ausgezeichnet. Er hatte den DJK TTC 1967 gegründet und war 55 Jahre lang sein Vorsitzender. Darüber hinaus fungierte er lange Zeit als Trainer und Betreuer und war damit Förderer zahlreicher Jugendspieler. Auch hochkarätig besetzte Veranstaltungen mit Tischtennis-Legenden wie Steffen Fetzner organisierte er. Die Integration Geflüchteter war ein weiteres seiner Herzensprojekte. Er kümmerte sich um deren Integration in das Vereinsleben und sorgte so dafür, dass sie Anschluss finden konnten. Zudem engagiert sich Braun in der Kulturgemeinde Rülzheim.

Landrat Fritz Brechtel (CDU) betonte, der Landkreis könne stolz auf seine Ehrenamtlichen sein: „Bernd Dreyer, Helmut Metz und Wolfgang Braun stehen stellvertretend für die zahlreichen Menschen, die sich jeden Tag für unsere Gemeinschaft einsetzen. Sie engagieren sich weit über das übliche Maß hinaus und sind daher leuchtende Vorbilder für uns alle.“