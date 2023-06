Drechseln ist ein uraltes Handwerk, das sogar zum immateriellen Unesco-Kulturerbe in Deutschland zählt. Am Sonntag, 18. Juni, kann man diese Kunst live erleben. Zwischen 14 und 17 Uhr werden im Hofgut Maxau Holzstücke wie „anno dazumal“ angefertigt. Laut Ankündigung ist eine Demonstration vom Profi zu sehen, zudem fertigen zwei Berufsfachschüler vor den Augen der Besucher Übungsstücke für ihre bevorstehenden Holztechnik-Prüfungen an. Info: www.knielinger-museum.de