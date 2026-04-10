In Westheim steht der dritte Hofflohmarkt an. 72 Verkäufer verwandeln am Sonntag, 19. April, 11 bis 16 Uhr, den Ort in ein einen großen Trödelmarkt. In 27 Straßen öffnen Bürger ihre Garagen, Gärten sowie Höfe und bieten Waren verschiedenster Art an. Luftballons weisen den Weg zu den Teilnehmern. Wichtig für Besucher: Essen und Trinken gibt es an der Draisinenstation und im Dorflädl. Der Förderverein der Grundschule bietet zudem Kaffee und Kuchen am Bürgerhaus an. An diesen drei Orten befinden sich auch Toiletten. „Verpflegung“ gibt es auch bei 17 der 72 Teilnehmer. Parken können Besucher am Sportplatz, auf dem Kerweplatz, am Friedhof, an der Holzmühlstraße und an der L 507, am Ortseingang von Lustadt kommend. Anwohner, die nicht am Flohmarkt teilnehmen, sollen ihre Fahrzeuge in ihren Höfen abstellen. Den Lageplan mit allen Infos gibt es im Internet: www.westheim-pfalz.de/hofflohmarkt.