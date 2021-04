Ausblick 2021: Ein Jahr nach seinem Amtsantritt als Lingenfelder Ortsbürgermeister zieht Markus Kropfreiter ein gemischtes Fazit. Die Zusammenarbeit klappe sehr gut. Aber Verzögerungen bei Projekten gefallen ihm nicht.

„In solch einer Krise gibt es kein richtig oder falsch“, will Lingenfelds Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter nicht näher auf die Auswirkungen und den Umgang mit der Corona-Pandemie eingehen. Nach etwas mehr als einem Jahr im Amt zieht er ein gemischtes erstes Fazit: „Die Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist sehr gut.“ Was ihm gar nicht gefällt, ist der nur sehr schleppende Fortgang wichtiger Projekte wie die Sanierung der Goldberghalle. Für 2021 hat er das nächste große persönliche Ziel im Auge. Der SPD-Mann kandidiert für den rheinland-pfälzischen Landtag. Falls er in den Landtag einziehen sollte, will er weiter Ortsbürgermeister bleiben. Für ihn passen beide Tätigkeiten gut zusammen: „Wer kennt die Probleme vor Ort besser als ein Ortsbürgermeister.“

Die weitere Entwicklung

„Wir warten die Entwicklung ab und stimmen uns dann eng mit den Vereinen ab“, sagte Kropfreiter im Hinblick auf Veranstaltungen im kommenden Jahr. Schließlich kann mit Blick auf Corona noch niemand seriös sagen, ob und unter welchen Bedingungen das Dorffest, die Kerwe oder andere örtliche Festivitäten möglich sein könnten.

Seine Schwerpunktthemen in Lingenfeld sieht Kropfreiter im kommenden Jahr in der Goldberghalle, der Verbesserung der Ärzteversorgung, der Durchsetzung eines LKW-Durchfahrtsverbotes und natürlich auch in der Ansiedlung eines Discount-Einkaufsmarktes. „Leider fehlt dafür immer noch ein gültiger Flächennutzungsplan. Aber der Verbandsgemeinderat hat hier gerade wichtige Entscheidungen getroffen, damit es weiter geht“, hofft er auf eine positive Entwicklung für das Gelände des ehemaligen Penny-Marktes in der Schwegenheimer Straße.

Mehr Grün, weniger Verkehr

Nach der Übermittlung des Nutzungskonzepts und der Aufteilung der Parkplätze für die Goldberghalle an die Kreisverwaltung Germersheim wünschen sich er und der federführende Beigeordnete Timo Freund (FWL) eine schnellstmögliche Erteilung der Baugenehmigung: „Es soll danach zügig mit der Ausschreibung der Gewerke weitergehen und mit den Arbeiten begonnen werden. Timo Freund steht im ständigen Austausch mit dem Bauamt der Verbandsgemeinde, dem Architekten und den Planern.“ Wobei man immer wieder mit Überraschungen rechnen müsse, die einem fast die Sprache verschlagen, wie beispielsweise Mobilfunkmasten auf dem Dach ohne vernünftige statische Berechnungen. Oder es werde eben plötzlich ein Stellplatznachweis verlangt.

Als ökologische Maßnahme soll ein Pflegeplan für Ausgleichsflächen für die Baugebiete erstellt werden: „Durch die Aufwertung von Flächen in öffentlichem Besitz und Schaffung von noch mehr Biodiversität wollen wir der Natur und den Insekten helfen.“ Der zielgerichtete pflegerische Umgang mit den Flächen soll die Leistungsfähigkeit des Ökosystems erhöhen. Kropfreiter will sehr eng mit Umweltverbänden wie dem NABU und örtlichen Landwirten kooperieren. „Für noch mehr öffentliches Grün und Pflanzung von Bäumen wurde auch hier der Haushaltsansatz etwas erhöht.“

Die Fahrbahnverschwenkung in der Schwegenheimer Straße habe zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit der Fahrzeuge geführt. Man werde in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde das Thema LKW-Verkehr angehen, verspricht Kropfreiter. In mindestens zwei Straßen werden Planungen zum versetzten Parken angestoßen. Die Arbeit des Arbeitskreises zur Verbesserung der Ärzteversorgung führte noch nicht zum Erfolg und soll weiter forciert werden. Die Neustrukturierung der IT-Ausstattung der Ortsgemeinde ist noch nicht abgeschlossen. „Das Thema Außengelände Raupe Nimmersatt hat für uns eine ganz hohe Priorität“, so Kropfreiter. Zwar ist das Außengelände aufgrund der bisherigen Maßnahmen der Ortsgemeinde inzwischen nutzbar, aber noch nicht komplett fertiggestellt. Man wolle auch den Spielplatz an der Martin-Luther-Straße umgestalten.

„Ein zukunftsweisendes Projekt“, sagte Kropfreiter zum Glasfaserausbau für schnelles Internet. Die Deutsche Glasfaser wird am 13. Februar mit der Vermarktung des Glasfaser-Ausbaus in Lingenfeld beginnen.