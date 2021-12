Die Rheinzaberner Fasenacht wird auch in dieser Kampagne durch die Pandemie stark eingeschränkt. Wie Stefan Mohr, Vorsitzender des Fasenachts-Ausschusses in der Kulturgemeinschaft, am Sonntag mitteilte, hat der Ausschuss entschieden, die Prunksitzungen, den Hofball und den Umzug am Fasenachts-Dienstag absagen. Weiter ist in einem Rundmail an alle Aktiven zu lesen: „Ein Alternativprogramm heute schon zu erstellen, ist auf Grund der Lage nicht möglich. Der Ausschuss wird sich daher erst Anfang Januar 2022 besprechen.“ Ziel aller Verantwortlichen sei es dennoch, nicht komplett auf die Fasenacht zu verzichten. Je nach Möglichkeit soll den Fasenachtern und Freunden der Fasenacht, allen voran den Kindern, in der fünften Jahreszeit die ein oder andere Feier ermöglicht werden.