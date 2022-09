15 Jungunternehmer aus Baden und Pfalz, die Festzauberer, richten am Sonntag, 18. September, ihre erste Messe aus. Diese Messe für Hochzeits- und andere Feiern findet von 11 bis 17 Uhr im historischen Pfarrhof in der Kronstraße 39 statt. Die Dienstleister bieten Beratung und Unterstützung unter anderem auf folgenden Gebieten an: Foto-/Videografie, Styling und Kosmetik, Trauredner, Showartistik, Dekoration und Organisation sowie Schmuck und Papeterie, also Karten zum Beispiel. Organisiert und veranstaltet wird die Messe federführend von der ehemaligen Zeiskamer Zwiebelkönigin Melanie Renner-Günther. Sie ist selbst mit ihrer Firma Vame mit einem eigenen Stand auf der Messe vertreten und wird ihre Dienstleistungen rund ums Thema Dekorieren präsentieren. Es gibt Kaffee und Kuchen sowie weitere Speisen und Getränke. i Im Eintrittspreis von fünf Euro ist ein Glas Sekt enthalten.