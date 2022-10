Mehrere Hinweise von Verkehrsteilnehmern riefen am Samstagnachmittag die Polizei auf den Plan: Ein Hochzeitskorso auf der Autobahn A5 und später auch auf der Landstraße 605 in Karlsruhe hatte zu erheblichen Behinderungen und Gefahrensituationen geführt. Gegen 16.45 Uhr meldeten Zeugen, dass mindestens zehn hochmotorisierte Fahrzeuge den Verkehr auf der A5 wiederholt bis zum Stillstand heruntergebremst hatten, um sodann wieder zu beschleunigen. An der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd fuhren sie laut Polizeibericht von der Autobahn ab und setzten ihre gefährlichen Fahrmanöver auf der L 605 in Richtung Karlsruhe fort. Wenig später gelang es den hinzugezogenen Polizeistreifen, die Sportwagen zu stoppen und die Insassen zu kontrollieren. Den Fahrern drohen nun Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr. Hinweise zum Fahrverhalten der Verdächtigen bitte an die Autobahnpolizei, Telefon 0721 944840.