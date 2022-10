Dieser Hochzeitstag wird nicht nur dem Brautpaar in Erinnerung bleiben: Am Samstag riefen zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Polizei an. Sie teilten mit, dass ein offensichtlicher Hochzeitskorso den Verkehr auf der B10/K9657 zwischen den Ausfahrten Kühler Krug und Bulacher Kreuz in Fahrtrichtung Osten erheblich und gefährlich herunterbremsen würde. Zudem würden sich Teilnehmer dieses Korsos vor dem Selbigen ein Rennen liefern. Durch die Teilnehmer soll es zu nötigendem und gefährdendem Fahrverhalten gekommen sein. Die Polizeibeamten konnten vor Ort lediglich noch das Fahrzeug des Brautpaars, sowie ein weiteres Fahrzeug einer Kontrolle unterziehen. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721 666-3611 zu melden.