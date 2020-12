In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter mehrere Container auf einem Baustellengelände parallel zur Fortmühlstraße in Bellheim auf. Daraus entwendeten sie mehrere hochwertige Werkzeuge in einem Gesamtwert von zirka 35.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.