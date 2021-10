Den Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades hat sein Besitzer zu beklagen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich Polizeiangaben zufolge bislang unbekannte Täter Zugang zum Carport eines Einfamilienhauses in der Waldstraße 6. Dort entwendeten sie das Fahrrad, das mit einem Schloss gesichert war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2300 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Der Diebstahl von Fahrrädern ist jedoch keine Seltenheit. Alleine im nördlichen Landkreis wurden im Jahr 2020 187 Fahrräder entwendet. im Jahr zuvor waren es 236. Doch stieg die Aufklärungsquote von 13,6 Prozent im Jahr 2019 auf 19,6 Prozent im vergangenen Jahr.