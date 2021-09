Starkregenereignisse haben in den letzten Jahren zugenommen, teilweise mit verheerenden Auswirkungen. Daher hat die Stadt Germersheim die Erstellung eines Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzepts beschlossen. Die Erarbeitung des Konzeptes erfolgt im Auftrag und in Kooperation mit dem Stadtrat, den Fachbehörden, der Freiwilligen Feuerwehr, des THW und die Bürger. Fachliche Unterstützung kommt vom Ingenieurbüro BIT aus Karlsruhe. Ein zentraler Baustein für die Erstellung des örtlichen Starkregen- und Hochwasservorsorgekonzepts ist für Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) die aktive Beteiligung der Bevölkerung. Am Dienstag, 28. September, findet um 18 Uhr in der Stadthalle die Auftaktveranstaltung zur Einführung in das Thema statt. In der Folge gibt es zu den Schwerpunkten Bürgerworkshops mit Vertiefung der Themen. Die jeweiligen Termine dazu werden gesondert bekanntgegeben.

Am Ende der Veranstaltung gibt es eine Einwohnerversammlung gemäß Gemeindeordnung.