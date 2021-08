Der Pegel Maxau gegenüber von Maximiliansau steigt ab Donnerstagabend steil an: Von einem Ausgangspunkt bei 5,20 Meter am Donnerstagnachmittag auf 7,30 Meter am späten Freitagabend, so die Vorhersage der Hochwasserzentrale Karlsruhe am Donnerstagabend. Die weitere Entwicklung ist noch mit relativ großen Unsicherheiten behaftet.

Grund für die Unsicherheiten ist die Schneedecke im Schwarzwald. Wie schnell sie abtauen wird, ist nur schwer zu berechnen. Jetzt kommt hinzu, dass die Vorhersagen der verschiedenen Wettermodelle zum Teil weit auseinander liegen. „Wir sind selbst gespannt, welche Tendenz sich in den nächsten 24 bis 36 Stunden durchsetzt“, so Rüdiger Friese von der Vorhersagezentrale. 2 oder 3 Grad können eine große Rolle spielen – auch abhängig davon, wo wie viel Schnee liegt.

Allerdings erwartet Friese, dass das vor allem für kleinere Flüsse eine Rolle spielen wird. Beim Rhein dürften sich die Schwankungen in den Wettermodellen erfahrungsgemäß nicht so sehr bemerkbar machen. Weshalb er davon ausgeht, dass die derzeitig mögliche Abschätzung recht realistisch ist.

Das würde bedeuten, dass das Hochwasser am Pegel Maxau in der Nacht von Samstag auf Sonntag, vielleicht auch erst am Sonntag, seinen vorläufigen Gipfel erreicht. Der Pegelstand dürfte zwischen 8 und 8,70 Meter liegen, die Marke für ein fünfjähriges Hochwasser (8,31 Meter) wird wahrscheinlich überschritten. Als fünfjähriges Hochwasser wird ein Hochwasser bezeichnet, das statistisch alle 5 Jahre vorkommt. Ein zehnjähriges Hochwasser überschreitet am Pegel Maxau 8,80 Meter.