Seit Dienstagvormittag beginnt der Rhein zu steigen. Der Pegel Maxau zeigte um 11 Uhr einen Wert von 5,02 Meter an. Bis Silvester soll der Scheitelpunkt nach derzeitigen Berechnungen der Hochwassermeldezentrale Baden-Württemberg bei etwa 6,80 Meter liegen. Noch variiert diese Vorhersage um plus oder minus 50 Zentimeter. Bei der für die Schifffahrt geltenden Hochwassermarke II (7,50 Meter) muss diese eingestellt werden. Nach Silvester wird mit einem sinkenden Wasserstand des Rheins gerechnet.

Das Hochwasser ist das letzte in einem am Oberrhein an Hochwasser reichem Jahr. Darunter im Juli das mit 8,65 Meter am Pegel Maxau dritthöchste in der jüngeren Geschichte. Nur 2013 (8,69 Meter) und im Jahr 1999 (8,84 Meter) war der Wasserstand höher.